В Офисе бизнес-омбудсмена сообщают о рекордном количестве жалоб на нарушения государственных органов

21:40 15 Ноябрь Киев, Украина





Чиновник отмечает, что в случае продолжения такой тенденции, то к концу года будет насчитываться уже рекордных более 2 тысяч жалоб. В Офисе бизнес-омбудсмена сообщают о росте количества жалоб на нарушение государственных органов, получаемых от предпринимателей. Так, только за три месяца текущего года их объем вырос на 20% против показателя за второй квартал этого года до 638-ми. По словам бизнес-омбудсмена Марчина Свенчицки, такое количество не получали за все время существования Совета бизнес-омбудсмена.Чиновник отмечает, что в случае продолжения такой тенденции, то к концу года будет насчитываться уже рекордных более 2 тысяч жалоб.

Эксперты считают, что большое количество претензий также может свидетельствовать не столько об ухудшении бизнес-климата, сколько о более значительном доверии к Совету бизнес-омбудсмена.

На сегодняшний день пересмотрено почти 400 дел.

♦ Основная доля жалоб касается налоговой сферы – 65%.

♦ 164 жалобы поступило на неисполнение судебных решений по регистрации налоговых накладных. Но около 80% рекомендаций по исполнению судебных решений по регистрации НН выполняются, подчеркнул он.



♦ Выросло количество жалоб на налоговые проверки, их насчитывается 56.



♦ 15% от общего объема всех жалоб поступило на правоохранительные органы, в частности на Нацполицию – 42, на прокуратуру – 26, на СБУ – 9, на налоговую милицию – 21. 6% жаловались на госрегуляторы: АМКУ, ГАСИ, НКРЭКП, Госгеокадастр – на местную власть.



♦ 73% жалоб направил малый и средний бизнес. 87% направили украинские компании, 13% предоставили компании с иностранными инвестициями.



"Впервые столица и ее область подали менее 40% жалоб, то есть другие области Украины стали чаще обращаться к нам, чем раньше", - добавил Свенчицкий.