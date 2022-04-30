В новый 2022 год - с новым грузовым терминалом в аэропорту Одессы

Одесский аэропорт в скором времени сможет принимать своих гостей, которые теперь будут обслуживаться в улучшенном, современном грузовом терминале.
Об этом заявил гендиректор аэропорта Владимир Семенченко в интервью Интерфакс-Украина.
«У нас есть договоренности на уровне letter of understanding, которые позволяют обсуждать, не закрепляя никаких прав и обязательств, но подтверждая заинтересованность, с крупнейшим грузовым европейским оператором. Мы сейчас находимся практически в ежедневном диалоге по техническим вопросам, формируется терминал, его объем и структура. Он однозначно заработает в 2022 году», — сказал Семенченко.
По его словам, проект грузового терминала будет реализован за частные инвестиции, однако их объем пока не называется, так как зависит, прежде всего, от требований будущих арендаторов.
«Там однозначно будет зона охлаждения, зона опасных грузов, от их объема рассчитывается необходимое оборудование», — добавил гендиректор аэропорта.
Об этом заявил гендиректор аэропорта Владимир Семенченко в интервью Интерфакс-Украина.
«У нас есть договоренности на уровне letter of understanding, которые позволяют обсуждать, не закрепляя никаких прав и обязательств, но подтверждая заинтересованность, с крупнейшим грузовым европейским оператором. Мы сейчас находимся практически в ежедневном диалоге по техническим вопросам, формируется терминал, его объем и структура. Он однозначно заработает в 2022 году», — сказал Семенченко.
По его словам, проект грузового терминала будет реализован за частные инвестиции, однако их объем пока не называется, так как зависит, прежде всего, от требований будущих арендаторов.
«Там однозначно будет зона охлаждения, зона опасных грузов, от их объема рассчитывается необходимое оборудование», — добавил гендиректор аэропорта.
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