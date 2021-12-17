В небе Украины появилась новая авиакомпания Bees Airline

Из-за пандемии пострадали все крупные авиаперевозчики мира. В Украине за первые полгода объем пассажирских перевозок сократился на 67% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Перевозки по международным рейсам упали на 67,5%.

На этом фоне не может не порадовать факт появления новой авиакомпании под названием Bees Airline (Биз Эйрлайн).

Официальным владельцем компании является Сергей Смирный, однако, по слухам, настоящим хозяином является совладелец Tez Tour.

Как выяснилось, за турфирмой сначала стоял российский капитал. Однако сейчас это франчайзинговая сеть, которой в Украине владеет Сергей Буртин, брат совладельца Tez Tour Александра Буртина.

Оказалось, что Bees Airline собиралась заявить о себе еще в феврале, но по причине пандемии этого не произошло.

Кроме того, компания хочет взять два Boeing 737 800, которые ранее были в лизинге МАУ и вернулись к своим владельцам из-за карантина.

Есть мнение, что Bees Airline связана и с увольнением и.о. гендиректора SkyUp Евгения Хайнацкого. По информации источника из авиаотрасли, Хайнацький собирался уйти еще в марте. Однако его уволили за то, что он участвовал в организации работы другой компании.

Ранее новый руководитель SkyUp Дмитрий Сероухов рассказал, что увольнение бывшего главы компании Евгения Хайнацкого вызвано тем, что он "принимал активное участие в построении другого авиаперевозчика".