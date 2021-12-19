В НБУ рассказали, на что чаще всего жалуются украинцы

19:45 17 Ноябрь Киев, Украина

В Национальном банке сообщают о том, что за третий квартал текущего года получили около 29 тысяч обращений граждан, пользующихся финансовыми услугами.

По информации пресс-службы НБУ, из вышеуказанного количества заявлений более 11 тысяч были в письменном виде, а почти 17,5 тысяч – в виде телефонных звонков на номер контакт-центра.

В Нацбанке отмечают, что есть тенденция роста количества обращений в каждом следующем квартале. Так, против второго квартала объем обращений вырос на 18%, а звонков – на 10%.

На первом месте – недовольство работой небанковских финучреждений. Одна из ключевых причин — новое законодательство, регулирующее коллекторскую деятельность, заработавшее в июле этого года. 47% письменных обращений и 19% звонков касались урегулирования задолженности и неэтичного поведения коллекторов и кредитных учреждений.

В 23% письменных обращений речь шла о вопросах кредитов небанковских финучреждений, в 8% — отношений по обязательным видам страхования, в 7% — банковских кредитов.

Среди звонков 14% касались кредитов небанковских финучреждений, 11% – банкнот и монет, 7% – отношений по банковским кредитным договорам.

45% письменных обращений касались нарушений прав потребителей финуслуг.



Из выявленных проблемных вопросов в деятельности банков – мошенничество с финансовыми счетами клиентов, слишком навязчивые звонки со стороны банков дополнительных услуг, а также не корректные способы взыскания проблемного долга.