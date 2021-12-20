В Мукачево планируют строить завод в центре города

06:43 05 Август Киев, Украина

Жители Мукачево вышли на митинг. Это связано с решением городских властей построить в жилой зоне мусоросжигающий завод.

Между тем, решением депутатов Мукачевского городского совета учитывая рекомендации постоянной депутатской комиссии по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, Обществу с ограниченной ответственностью «ЕВРО КОНТИНЕНТ» предоставили разрешение на разработку детального плана территории, расположенной в Мукачево по ул. Ивана Крылова, целевому назначению (11.02) для размещения и эксплуатации основных, подсобных и вспомогательных зданий и сооружений предприятий перерабатывающей, машиностроительной и другой промышленности - для строительства мусоросжигательного завода.

В Мукачево люди вышли на протест из-за строительства мусоросжигательного завода. Новость о строительстве завода по улице Крылова местных жителей просто возмутила. Люди говорят: боятся, что жизнь рядом с таким объектом превратится в настоящий кошмар. Воздух после сжигания мусора обострит проблему легочных болезней, онкологии, и не люди понимают, почему в Мукачево власти решили, что мусоросжигательный завод должен быть чуть ли не в центре города, среди жилых застроек.

Люди обещают: митинги не завершатся, пока городские власти их пожелания не услышит. Ну и вопрос о разрешения и слушания по построению завода обсуждали уже и на сессии городского совета, поэтому, вполне вероятно, что власть в городе в скором времени планирует его строительство.