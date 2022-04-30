В Минфин вернули деньги за предприятие Порошенко

В 2017 году ПАО «Завод Кузница на Рыбальском» получил кредит от «Укрэксимбанка». Государственную гарантию предприятию представило правительство на сумму 334 млн гривен. Недавно пресс-служба завода заявила, что в госбюджет были возвращены все полученные средства, которые за завод выплатило Министерство финансов.

В период с 27 июля 2018 года по 24 октября 2019 завод вернул банку 330 тыс. грн долга и уплатил процентов на сумму 35,58 млн грн. В начале 2020 года «Укрэксимбанк» обратился в Минфин с требованием о выполнении гарантийных обязательств, потому что завод был не в состоянии осуществить очередной платеж.

Всего с апреля по ноябрь, на выполнение гарантийных обязательств, Государственной казначейской службой банка перечислено 301 млн грн, из которых 252 млн грн — сумма долга, 48 млн грн — проценты, 0,5 млн грн — пеня.

20 ноября «Завод Кузница на Рыбальском» погасил всю эту задолженность перед государственным бюджетом. Кроме того, 24 ноября завод перечислил 6 млн грн пени, начисленные за невыполнение обязательств. До 10 декабря должник должен уплатить в государственный бюджет еще 6,3 млн грн пени.

Завод уплатил долги после того, как получил средства от Министерства обороны. В ноябре ведомство перечислило «Кузнице на Рыбальском» 688 млн грн.

Ранее по обращению Офиса Генеральной прокуратуры, суд арестовал всю недвижимость и значительную долю акций завода «Кузница на Рыбальском». С начала года ЧАО «Завод« Кузница на Рыбацком» не платит по кредиту, который взял в 2017 году под государственные гарантии.