В Минагрополитики рассказали, сколько зерна экспортировала Украина

13:29 22 Ноябрь Киев, Украина





Стало известно, сколько зерновых культур экспортировала Украину с начала 2021 года. Об этом свидетельствуют данные Государственной фискальной службы. Украина с каждым годом наращивает экспорт зерновых. По данным Минагрополитики показатели выросли на 20%. Лидерами остаются пшеница, далее ячмень и кукуруза.Стало известно, сколько зерновых культур экспортировала Украину с начала 2021 года. Об этом свидетельствуют данные Государственной фискальной службы.

На сегодняшний день уровень экспорта достиг отметки 23,8 млн тонн, что почти на 4 млн тонн или 20% выше показателя прошлого года.

♦ Больше всего с начала года Украина экспортировала пшеницы – на уровне 14 млн. тонн. Это примерно на 22% превосходит показатели урожайности прошлого года.



♦ На втором месте находятся поставки ячменя – на внешние рынки его продали около 4,9 млн т (+33%).



♦ Кукурузы было экспортировано 4,59 млн. тонн. Увеличение поставок составило 8% по сравнению с показателями прошлого года.