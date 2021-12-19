В Минагрополитики рассказали, сколько зерна экспортировала Украина

Украина с каждым годом наращивает экспорт зерновых. По данным Минагрополитики показатели выросли на 20%. Лидерами остаются пшеница, далее ячмень и кукуруза.
Стало известно, сколько зерновых культур экспортировала Украину с начала 2021 года. Об этом свидетельствуют данные Государственной фискальной службы.
Стало известно, сколько зерновых культур экспортировала Украину с начала 2021 года. Об этом свидетельствуют данные Государственной фискальной службы.
♦ Больше всего с начала года Украина экспортировала пшеницы – на уровне 14 млн. тонн. Это примерно на 22% превосходит показатели урожайности прошлого года.
♦ На втором месте находятся поставки ячменя – на внешние рынки его продали около 4,9 млн т (+33%).
♦ Кукурузы было экспортировано 4,59 млн. тонн. Увеличение поставок составило 8% по сравнению с показателями прошлого года.
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