В Крыму планируется строительство опреснителей морской воды

10:15 14 Март Киев, Украина

В планах власти аннексированного Крыма озвучено строительство первой станции по опреснению морской воды в Ялте. По предварительным подсчетам стоимость строительства обойдется российским налогоплательщикам в 3 млрд российских рублей (почти $41 млн – ред.). Такие данные озвучил так называемый глава Крыма Сергей Аксенов.

"Уверен, что только опреснение даст гарантированный результат. По ялтинской площадке готовится технико-экономическое обоснование, примерный объем средств примерно около 3 млрд рублей, источники финансирования есть. В принципе к работе уже приступили", – сказал Аксенов в ходе брифинга.

Он добавил, что технические параметры установки и производитель названы не были из-за санкционного режима.

Ранее Аксенов заявлял, что подрядчик готов приступить к строительству опреснителей в Крыму, чтобы решить проблему дефицита воды. Он заявил, что первые опреснительные установки расположат в поселке Фрунзе Сакского района для водоснабжения Симферополя и в Ялтинском регионе.

Напомним, Россия потратит миллиарды на опреснители для Крыма. На полуострове будут построены опреснители морской воды суммарной мощностью 40 тысяч кубометров в сутки. Планируется увеличить протяженность новых и реконструируемых систем водоснабжения на полуострове.