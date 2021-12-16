В Китае запустили самый большой в мире подъемник для кораблей

16:36 29 Ноябрь Киев, Украина

Самый высокий в мире подъемник для кораблей был запущен в Китае, в городе Хубэй. Лифт высотой 113 метров может поднимать суда водотонажностью до 3 тысяч тонн, сообщили украинские СМИ.

Время поднятия длится от 30 до 40 минут. А это в шесть раз быстрее, чем прохождение сквозь систему из 5 шлюзов. Главное преимущество сооружения – это 4 железобетонных опоры, каждая из которых составляет по 169 метров высотой. Между ними установлена бассейновидная платформа 120 метров в длину, еще 18 в ширину и 3,5 – в глубину.



Подобные конструкции нужны для подъема и спуска судов с одного уровня на другой. Первые испытания лифта прошли еще в 2016 году. А сейчас он был запущен в полноценную эксплуатацию.







