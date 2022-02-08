В Киеве запустили первое официальное казино

Первое легальное казино в Украине запустилось в работу. Ранее было известно, что многие отели и рестораны получили лицензию на открытие на своей территории игровых залов. Однако первый из них официально заработал в отеле InterContinental Kyiv.

Владелец казино - компания Биллионаре Казино Компани, которая в апреле текущего года первой получила лицензию на открытие наземного казино. Стоимость лицензии составила 360 млн грн.

Казино Billionaire расположен в подвальном помещении гостиницы на площади 506 кв. м. Персонал игорного заведения - 150 человек. В казино пять залов, где размещены 16 игровых столов и 50 игровых автоматов.

По словам главы Гемблинг Ассоциации Украины Антона Кучухизде, четыре казино - в Киеве, Львове и Одессе - подтвердили свою полную готовность официально начать работу с 14 мая.