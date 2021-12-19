В Киеве выбрали перевозчика на столичные маршруты общего пользования

10 декабря в Киеве прошел конкурс на определение перевозчиков на городских маршрутах общего пользования. Об этом сообщил заместитель главы Киевской городской госадминистрации Константин Усов.
Конкурсный комитет не допустил к конкурсу всех перевозчиков, предложивших конкурс «Богданы» и старые ржавые маршрутки.
«Среди победителей – наш флагманский перевозчик «Киевпасстранс» и перевозчики, подавшие автобусы небольшие, но 2020-2021 гг. выпуска. Это не то, что мы видим как идеал, поэтому с ними будут заключены краткосрочные договоры максимум в год», – добавил Усов.
Напомним, среди обновленных и ужесточенных требований конкурса:
«Среди победителей – наш флагманский перевозчик «Киевпасстранс» и перевозчики, подавшие автобусы небольшие, но 2020-2021 гг. выпуска. Это не то, что мы видим как идеал, поэтому с ними будут заключены краткосрочные договоры максимум в год», – добавил Усов.
Напомним, среди обновленных и ужесточенных требований конкурса:
- пассажировместимость минимум на 60 человек,
- полная инклюзивность,
- соответствие стандарту класса выбросов Евро-5,
- оборудование камерами внешнего и внутреннего видеонаблюдения и датчиками пассажиропотока.
На конкурс подали 19 пакетов документов восемь перевозчиков . Документы поступили от ЧП "Универсал-Транс", ООО "Одесса авто транс", ООО "Союз-Авто", ООО "Автосервис", ООО "Д-М Киевтранс", ООО "Кийтранс-2005", ООО "Транссити" и КП «Киевпасстранс».
Напомним, сейчас столичные власти проводят работу по очистке улиц города от старых ржавых маршруток.
Четверо перевозчиков подали в суд на Департамент транспортной инфраструктуры Киевской городской госадминистрации. Перевозчики хотят запретить КГГА проводить проверки выполнения условий договоров и расторгать договоры с перевозчиками при выявлении существенных нарушений.
Город выиграл апелляцию и Шестой апелляционный административный суд отменил постановление Окружного административного суда Киева о запрете Департамента транспортной инфраструктуры проводить проверки на маршрутах ЧП «Универсал-Транс» на всех его 17 маршрутах.
Также Департамент транспортной инфраструктуры Киевской городской госадминистрации расторг с двумя перевозчиками договоры на обслуживание 21-го городского маршрута общего пользования. Решение о расторжении договоров на маршрутах, на которых в целом осуществляют перевозку 172 автобуса, было принято 6 октября по результатам проверки документов в рамках аудита со стороны Департамента внутреннего финансового контроля и аудита Киевской городской государственной администрации.
КГГА объявила о проведении 10 декабря очередного конкурса на перевозку пассажиров на городских автобусных маршрутах общего пользования и еще ужесточила требования к перевозчикам.
Напомним, сейчас столичные власти проводят работу по очистке улиц города от старых ржавых маршруток.
Четверо перевозчиков подали в суд на Департамент транспортной инфраструктуры Киевской городской госадминистрации. Перевозчики хотят запретить КГГА проводить проверки выполнения условий договоров и расторгать договоры с перевозчиками при выявлении существенных нарушений.
Город выиграл апелляцию и Шестой апелляционный административный суд отменил постановление Окружного административного суда Киева о запрете Департамента транспортной инфраструктуры проводить проверки на маршрутах ЧП «Универсал-Транс» на всех его 17 маршрутах.
Также Департамент транспортной инфраструктуры Киевской городской госадминистрации расторг с двумя перевозчиками договоры на обслуживание 21-го городского маршрута общего пользования. Решение о расторжении договоров на маршрутах, на которых в целом осуществляют перевозку 172 автобуса, было принято 6 октября по результатам проверки документов в рамках аудита со стороны Департамента внутреннего финансового контроля и аудита Киевской городской государственной администрации.
КГГА объявила о проведении 10 декабря очередного конкурса на перевозку пассажиров на городских автобусных маршрутах общего пользования и еще ужесточила требования к перевозчикам.
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