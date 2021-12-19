В Киеве выбрали перевозчика на столичные маршруты общего пользования

12:07 13 Декабрь Киев, Украина

10 декабря в Киеве прошел конкурс на определение перевозчиков на городских маршрутах общего пользования. Об этом сообщил заместитель главы Киевской городской госадминистрации Константин Усов.

«Конкурс на определение победителей, имеющих право перевозить на автобусах киевлян, прошел, как мы и планировали. Он стал уникальным, поскольку впервые в нем принимал участие перевозчик из-за границ Киева, услышавший наш публичный призыв, приехал сюда и предложил 29 больших 12-метровых, полноценных автобусов класса Евро-5. Этого никогда не было раньше, потому что это был закрытый рынок для «своих» и «любимцев». Сейчас это стало возможным, и этот перевозчик с юга Украины скоро будет перевозить киевлян по хорошим автобусам на трех маршрутах», – рассказал Усов.

Конкурсный комитет не допустил к конкурсу всех перевозчиков, предложивших конкурс «Богданы» и старые ржавые маршрутки.



«Среди победителей – наш флагманский перевозчик «Киевпасстранс» и перевозчики, подавшие автобусы небольшие, но 2020-2021 гг. выпуска. Это не то, что мы видим как идеал, поэтому с ними будут заключены краткосрочные договоры максимум в год», – добавил Усов.



Напомним, среди обновленных и ужесточенных требований конкурса:

пассажировместимость минимум на 60 человек,

полная инклюзивность,

соответствие стандарту класса выбросов Евро-5,

оборудование камерами внешнего и внутреннего видеонаблюдения и датчиками пассажиропотока.

На конкурс подали 19 пакетов документов восемь перевозчиков . Документы поступили от ЧП "Универсал-Транс", ООО "Одесса авто транс", ООО "Союз-Авто", ООО "Автосервис", ООО "Д-М Киевтранс", ООО "Кийтранс-2005", ООО "Транссити" и КП «Киевпасстранс».



Напомним, сейчас столичные власти проводят работу по очистке улиц города от старых ржавых маршруток.



Четверо перевозчиков подали в суд на Департамент транспортной инфраструктуры Киевской городской госадминистрации. Перевозчики хотят запретить КГГА проводить проверки выполнения условий договоров и расторгать договоры с перевозчиками при выявлении существенных нарушений.



Город выиграл апелляцию и Шестой апелляционный административный суд отменил постановление Окружного административного суда Киева о запрете Департамента транспортной инфраструктуры проводить проверки на маршрутах ЧП «Универсал-Транс» на всех его 17 маршрутах.



Также Департамент транспортной инфраструктуры Киевской городской госадминистрации расторг с двумя перевозчиками договоры на обслуживание 21-го городского маршрута общего пользования. Решение о расторжении договоров на маршрутах, на которых в целом осуществляют перевозку 172 автобуса, было принято 6 октября по результатам проверки документов в рамках аудита со стороны Департамента внутреннего финансового контроля и аудита Киевской городской государственной администрации.



КГГА объявила о проведении 10 декабря очередного конкурса на перевозку пассажиров на городских автобусных маршрутах общего пользования и еще ужесточила требования к перевозчикам.