В Киеве требуют поднять цены на проезд - подробности

Повышение расценок на проезд в киевском транспорте – острый вопрос, который поднимался несколько раз за последнюю неделю. Руководство метрополитена и общественных линий транспорта требуют, чтобы цены соответствовали расходам на содержание транспорта.

Повышение стоимости проезда: каким оно будет

Свои требования транспортники объясняют просто и логично. Стоимость проезда не повышалась уже в течение трех лет и по-прежнему составляет восемь гривен. При этом из-за пандемии сократился пассажиропоток. Чем меньше пассажиров пользуется транспортом, тем выше стоимость перевозки одного пассажира. Поэтому получается, что общественный транспорт работает по ценам ниже рыночных и несет колоссальные убытки. Многие сотрудники были переведены на четырехдневную рабочую неделю, то есть потеряли около 25% заработной платы. Если ситуация не изменится, то начнутся массовые увольнения работников.

Экономически обоснованные цены на проезд выглядят, по мнению протестующих, следующим образом:

Для метро - 21 гривна 5 копеек при себестоимости перевозки пассажира в 20 гривен 4 копейки.

Для троллейбусов, автобусов и трамваев - 25 гривен 18 копеек, себестоимость пассажира - 20 гривен 50 копеек.

Для электричек - 78 гривен 90 копеек при себестоимости перевозки одного человека в 71 гривну 70 копеек.

По словам Натальи Макогон, заместителя начальника столичного метрополитена, все эти суммы были рассчитаны экспертами и уже поданы для утверждения в департамент транспорта.