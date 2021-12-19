В Киеве построят национальный теннисный центр

10:18 15 Ноябрь Киев, Украина

По результатам тендера, состоявшегося 8 ноября в режиме онлайн, стало известно, что Гарантированный покупатель «Центральная учебно-тренировочная база по конькобежному спорту «Ледовый стадион» Министерства молодежи и спорта» выиграло ремонт у ООО «Техно Стиль Групп» на сумму 95, 47 миллионов гривен. Цена сделки оказалась меньше на 6% ожидаемой (101,49 миллиона гривен).

Согласно договору, победитель тендера обязуется выполнить ряд работ по обустройству новых теннисных кортов, произвести капитальный ремонт, в том числе и административного здания, отремонтировать инженерные сети, дороги и площадки.

Также ожидается устройство нового искусственного многослойного покрытия кортов, а к ним ведущий перекрытый переход. Корты накроют металлическим каркасом с последующим утеплением. Запланировано и приобретение нового оборудования.