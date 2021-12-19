В Киеве построят национальный теннисный центр

По результатам тендера, состоявшегося 8 ноября в режиме онлайн, стало известно, что Гарантированный покупатель «Центральная учебно-тренировочная база по конькобежному спорту «Ледовый стадион» Министерства молодежи и спорта» выиграло ремонт у ООО «Техно Стиль Групп» на сумму 95, 47 миллионов гривен. Цена сделки оказалась меньше на 6% ожидаемой (101,49 миллиона гривен).
Таким образом, вместо Ледового стадиона на проспекте Глушкова, 9, построят национальный теннисный центр. Напомним, что Ледовый стадион, расположенный в Киеве, – первый в стране спортивный комплекс под открытым небом. Построили его в 1975 году.
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