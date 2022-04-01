В Киеве планируют деловой и административный центр «Киев Сити» стоимостью 10 млрд долларов

В Киеве могут создать деловой и административный центр стоимостью 10 млрд долларов. Автор идеи Лев Парцхаладзе предлагает перенесение всех объектов «Киев Сити» в одно место. Такая практика известна во всех крупных городах мира – от Токио до Парижа. Вариантом расположения такого проекта может стать территория бывшей промзоны Теличка.

"В целом в проект предложено 5 локаций, но Теличка является наиболее подходящей. Я считаю она не имеет альтернатив, ведь это географический центр города, имеет хорошую развязку метро, удобно добираться как с левого, так и с правого берега, рядом Ботсад. Переместив туда все административные офисы, Кабмин, министерства людям можно будет ходить между этажами, а не через весь город. Все админздания - Городскую администрацию, Главпочтамт, УКООП, Министерство сельского хозяйства на Крещатике, МВД на Богомольца, Кабмин на Грушевского - все переоборудовать под гостиницы и апарт-отели, сделать много пешеходных зон. А представляете, как взорвется туризм, если предоставить эти объекты мировым брендам? Это привлечет миллионы туристов. Таким образом город разгружается, становится мега-туристическим, комфортным для передвижений, а деловой центр выносится в одну локацию. Мы разгрузим логистику, с левого берега будет гораздо удобнее добраться до делового центра", - говорит Лев Парцхаладзе.

Также Парцхаладзе сообщил, что на осуществление такого проекта требуется 10-15 лет и около $10 млрд инвестиций. «Желающих вложиться в проект - огромное количество. Один из возможных заказчиков - Офис Президента, который хочет переехать в совершенно новое место. Там замечательная локация, очень удобная как с точки зрения географии, так и с точки зрения нахождения в одном месте других структур - административных, информационных, международных учреждений», - заявил он.