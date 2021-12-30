В Киеве на историческом Подоле будут возводить ЖК "Новый Подол"

Главным врагом исторического облика Киева стала государственная архитектурно-строительная инспекция (ГАСИ), которая раздает исторические территории столицы под стандартные застройки. Как стало известно, ГАСИ выдала трем компаниям разрешение на застройку 12,93 га по ул. Набережно-Крещатицкая на столичном Подоле. Эти участки фигурируют в уголовном производстве ГБР, сообщает Наші Гроші.

Разрешения на "реконструкцию имущественного комплекса под многофункциональный комплекс" получили ООО "Риверсайд Девелопмент Лтд", ПАО "Киевский речной порт" и ООО "Торгречтранс". По данным Contragent, бенефициар первой компании – столичный застройщик Андрей Ваврыш.

Генподрядчик – ООО "Спецмехбуд 21". По данным ЛУН, проектом занимается Perfect Group.

Издание сообщает, что по факту там будет строиться ЖК "Новый Подол". Планируется построить 1246 квартир с этажностью зданий в девять этажей. Отмечается, что согласно Генплану Киева, эти участки – территория общественной застройки, на которой запрещено строительство.

Уточнено в 9:58 25 апреля. Согласно обновленным данным реестра Министерства юстиции с 5 апреля, бенефициарами Риверсайд девелопмент являются Лариса Бурченко, Юрий Бродский и Виктория Рог. Лариса Бурченко – сотрудница Saga development. Ей принадлежит 50% в Риверсайд девелопмент.