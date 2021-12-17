В Киеве ФЛП должны выплатить по 12 тысяч гривен

Глава Киевской областной государственной администрации рассказал о выплатах для ФЛП по его региону. Согласно словам Василия Володина, средняя сумма выплат будет в объеме 12,6 тысяч гривен.
По его словам, в Офисе президента Украины предложили выплатить малому и среднему бизнесу по 8 тысяч гривен, как компенсацию за "красную" зону.
Он также отметил, что на Киевщине в прошлом году 20858 предпринимателей уже имели положительный опыт получения помощи от государства.
Премьер поручил Минэкономики совместно с Минфином, Минсоцполитики, Минрегионом, с привлечением органов местного самоуправления разработать алгоритм возмещения потерь людям, которые были вынуждены прекратить свою деятельность из-за введения новых ограничений.
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