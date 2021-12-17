В Киеве ФЛП должны выплатить по 12 тысяч гривен

Глава Киевской областной государственной администрации рассказал о выплатах для ФЛП по его региону. Согласно словам Василия Володина, средняя сумма выплат будет в объеме 12,6 тысяч гривен.

По его словам, в Офисе президента Украины предложили выплатить малому и среднему бизнесу по 8 тысяч гривен, как компенсацию за "красную" зону.

"Поэтому обсудили механизм, который сможет позволить увеличить выплаты предпринимателям за счет местных бюджетов громад к средней зарплате в области. У нас на Киевщине она в январе 2021 составила 12645 грн", - сообщил Володин.

Он также отметил, что на Киевщине в прошлом году 20858 предпринимателей уже имели положительный опыт получения помощи от государства.

Премьер поручил Минэкономики совместно с Минфином, Минсоцполитики, Минрегионом, с привлечением органов местного самоуправления разработать алгоритм возмещения потерь людям, которые были вынуждены прекратить свою деятельность из-за введения новых ограничений.