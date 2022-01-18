В Киеве 25 тысяч безработных

14:14 08 Сентябрь Киев, Украина

Согласно данным Киевской городской государственной администрации (КГТА) в Киеве огромное количество безработных. Цифры гласят, что по официальным данным их насчитывается свыше 25 тысяч человек.

"В последнее время рост количества зарегистрированных безработных в столице остановилось, а затем уменьшились и объемы предоставления помощи по частичной безработице", - говорится на сайте КГГА.

Одна из причин роста числа безработных - это карантин из-за пандемии COVID-19, объясняют эксперты. По разным оценкам, через карантинные мероприятия в Украине от 500 до 700 тыс. Человек остались без работы.

Напомним, в мае 2020 Укравтодор совместно с правительством и офисом Президента в партнерстве с сайтом robota.ua и Государственной службой занятости инициировал запуск проекта "Дороги и работа". По словам Премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, в целом для выполнения плана по обновлению дорог Украины в Укравтодоре планируют привлечь 150 тыс. человек.

Украинцы стали на 83% чаще искать удаленную работу. В период карантина в топ самых популярных предложений удаленной занятости вошли Instagram-специалисты, офис-менеджеры, операторы, менеджеры по продажам. Больше всего по Украине готовы платить продавцам - 29,3 тыс. грн в месяц.

В каких отраслях экономики Польши будет работа для украинцев до конца 2020 года. Пищевая промышленность, логистика, деревообработка, производство бытовой техники. Именно в них сейчас наблюдается востребованность рабочей силы из Украины.