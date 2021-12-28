В Испании откроют первую в мире ферму осьминогов

15:18 28 Декабрь Киев, Украина

В 2023 году в Испании планируют открыть первую в мире ферму по выращиванию осьминогов, которая сможет производить 3 000 тонн мяса осьминогов в год. Об этом сообщает издание plantbasednews.



Испанская компания Nueva Pescanova Group уже вырастила 50 осьминогов на ферме и планирует увеличить производство в следующем году.

«Компания инвестирует более 50 млн евро в строительство объекта на Канарских островах. И, вероятно, мясо осьминога будет поставляться на международные рынки для удовлетворения спроса в Австралии, Китае, Италии и других странах», – говорится в сообщении.

Однако не только борцы за права животных выразили несогласие с содержанием осьминогов в неволе, но и многие ученые и исследователи морской фауны предупреждают, что это неэтично.



С другой стороны, компания уверяет, что открытие фермы снизит спрос на отлов дикого осьминога в океанах.