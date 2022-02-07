В Госстате рассказали, на сколько увеличились затраты аграриев

09:36 07 Февраль Киев, Украина

Государственная служба статистики обнародовала данные по расходам украинских аграриев за отчетный период 2021 года.

Так, согласно новым аналитическим показателям, затраты на производство сельской продукции за 2021 год выросли на 40,9%.



Отдельно отмечаются затраты на производство растительной продукции, рост которых зафиксирован на уровне 42,2%. Расходы на животноводство и продукцию увеличились на 36,5%.



Кроме этого, значительно выросли показатели расходов на материально-технические ресурсы промышленного происхождения, которые используются в аграрном секторе для производства сельхозпродукции – на 49,1%.



Только за один последний месяц 2021 года, по сообщению ведомства, расходы на производство агропродукции увеличились до 6,8%, если сравнивать с декабрем 2020 года. В частности, рост затрат на растениеводство установлен на уровне 8%, а на животноводческую продукцию до 2,4%. Отмечается, что расходы на материально-технические ресурсы в декабре 2021 года выросли на 7,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.