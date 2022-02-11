В Германии украинцев не ждут – массовые аресты рабочих

13:06 22 Сентябрь Киев, Украина

Украинских работников не ждут в Германии – в последнее время участились аресты украинцев. Страна пытается бороться с нелегальными трудовыми эмигрантами из Украины - сейчас легально попасть в Германию нельзя, поскольку рабочих виз страна не выдает.

Только в течение последних трех месяцев из страны выслали около 300 украинцев. За первые 10 дней сентября здесь задержали 48 наших граждан, что стало рекордом.

По данным местной полиции, украинцев задерживают целыми автоколоннами. Многие из них говорят, что едут собирать урожай и показывают при этом поддельные трудовые договоры. Некоторые также говорят, что едут с туристической целью, хотя поездки в Европу из Украины запрещены из-за пандемии.

Полиция забирает транспортные средства, на которых перевозят нелегалов. Водителям же грозит штраф и несколько лет тюрьмы.

Так, группу украинцев, которая выдавала себя за туристов, задержали на границе Чехии и Германии. У них были только биометрические украинские паспорта без виз. Всех их депортировали в Чехию и запретили въезд в Германию сроком на два года.

Некоторые пытаются прорваться в Германию на польских такси, но и здесь полиция контролирует ситуацию, пишет местная пресса.

Украинцы могут выехать на работу в Польшу без трудовой визы – только при наличии биометрического паспорта, даже несмотря на карантин. Однако такие правила не распространяются для въезда в другие страны ЕС.