В Германии украинцев не ждут – массовые аресты рабочих

13:06 22 Сентябрь Киев, Украина

Украинских работников не ждут в Германии – в последнее время участились аресты украинцев. Страна пытается бороться с нелегальными трудовыми эмигрантами из Украины - сейчас легально попасть в Германию нельзя, поскольку рабочих виз страна не выдает.

Только в течение последних трех месяцев из страны выслали около 300 украинцев. За первые 10 дней сентября здесь задержали 48 наших граждан, что стало рекордом.

Фото: Германия не выдает рабочие визы – почему украинцы продолжают ехать в ЕС

По данным местной полиции, украинцев задерживают целыми автоколоннами. Многие из них говорят, что едут собирать урожай и показывают при этом поддельные трудовые договоры. Некоторые также говорят, что едут с туристической целью, хотя поездки в Европу из Украины запрещены из-за пандемии.

Полиция забирает транспортные средства, на которых перевозят нелегалов. Водителям же грозит штраф и несколько лет тюрьмы.

Фото: Германия не выдает рабочие визы – почему украинцы продолжают ехать в ЕС

Так, группу украинцев, которая выдавала себя за туристов, задержали на границе Чехии и Германии. У них были только биометрические украинские паспорта без виз. Всех их депортировали в Чехию и запретили въезд в Германию сроком на два года.

Некоторые пытаются прорваться в Германию на польских такси, но и здесь полиция контролирует ситуацию, пишет местная пресса.

Украинцы могут выехать на работу в Польшу без трудовой визы – только при наличии биометрического паспорта, даже несмотря на карантин. Однако такие правила не распространяются для въезда в другие страны ЕС.