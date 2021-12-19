В ГАИПУ рассказали, за счет чего финансируют ремонты украинских аэропортов

Оказывается, что большая часть финансирования украинских аэропортов, в частности, на их ремонты, приходится из лотерей. Об этом стало известно на форуме ассоциации "Аэропорты Украины".
Начальник управления инфраструктурных проектов Государственного агентства инфраструктурных проектов Украины (ГАИПУ) "Укринфрапроект" рассказала, что изначально планировалось финансирование за счет лотерей в размере 1 миллиарда гривен. Однако по факту сумма составила всего 160 миллионов, из которых 135 уже израсходовано на реконструкцию Винницкого аэродрома.
Для проведения ремонтных работ в аэропортах Херсона и Ровно украинские депутаты направили прямую субвенцию из государственного бюджета в местные бюджеты соответствующих областей.
Для проведения ремонтных работ в аэропортах Херсона и Ровно украинские депутаты направили прямую субвенцию из государственного бюджета в местные бюджеты соответствующих областей.
По ее словам, 440 миллионов гривен субвенций пришлись на реконструкцию взлетной полосы в Херсоне и еще 35 миллионов гривен на радиотехническое оборудование. В аэропорту города Ровно обновили светосигнальное оборудование, которое обошлось в 60 миллионов гривен.
Что касается будущего украинских аэропортов, пока в этом вопросе. ГАИПУ обратилось в государственные органы с просьбой предусмотреть в бюджете на 2022 год финансирование аэропортов Украины на сумму 4,6 миллиарда гривен. Из них 2,2 млрд планируется потратить на строительство нового аэродрома в Днепровском аэропорту, а 1,5 млрд гривен инвестировать в строительство нового аэропорта в Закарпатье.
Что касается будущего украинских аэропортов, пока в этом вопросе. ГАИПУ обратилось в государственные органы с просьбой предусмотреть в бюджете на 2022 год финансирование аэропортов Украины на сумму 4,6 миллиарда гривен. Из них 2,2 млрд планируется потратить на строительство нового аэродрома в Днепровском аэропорту, а 1,5 млрд гривен инвестировать в строительство нового аэропорта в Закарпатье.
Тем не менее в госбюджете 2022 года на ремонт и строительство аэропортов Украины выделено 400 миллионов гривен.
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