В ГАИПУ рассказали, за счет чего финансируют ремонты украинских аэропортов

12:04 22 Ноябрь Киев, Украина

Оказывается, что большая часть финансирования украинских аэропортов, в частности, на их ремонты, приходится из лотерей. Об этом стало известно на форуме ассоциации "Аэропорты Украины".

Начальник управления инфраструктурных проектов Государственного агентства инфраструктурных проектов Украины (ГАИПУ) " Укринфрапроект " рассказала, что изначально планировалось финансирование за счет лотерей в размере 1 миллиарда гривен. Однако по факту сумма составила всего 160 миллионов, из которых 135 уже израсходовано на реконструкцию Винницкого аэродрома.



Для проведения ремонтных работ в аэропортах Херсона и Ровно украинские депутаты направили прямую субвенцию из государственного бюджета в местные бюджеты соответствующих областей.

По ее словам, 440 миллионов гривен субвенций пришлись на реконструкцию взлетной полосы в Херсоне и еще 35 миллионов гривен на радиотехническое оборудование. В аэропорту города Ровно обновили светосигнальное оборудование, которое обошлось в 60 миллионов гривен.



Что касается будущего украинских аэропортов, пока в этом вопросе. ГАИПУ обратилось в государственные органы с просьбой предусмотреть в бюджете на 2022 год финансирование аэропортов Украины на сумму 4,6 миллиарда гривен. Из них 2,2 млрд планируется потратить на строительство нового аэродрома в Днепровском аэропорту, а 1,5 млрд гривен инвестировать в строительство нового аэропорта в Закарпатье.