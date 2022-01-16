В Фонде госимущества рассказали, почему не могут продать ОГХК

Объединенную горно-химическую компанию не могут продать из-за олигархов. Об этом говорится на сайте Фонда госимущества.
В Фонде говорят, что третий неудачный аукцион не состоялся 20 декабря из-за отсутствия конкуренции. В частности, единственным допущенным участником торгов была фирма «Юмджи Агромин», принадлежащая Ринату Ахметову. Другую заявку компании Northland capital partners limited из окружения Дмитрия Фирташа отклонили из-за непредоставления финансовой отчетности по уплате гарантийного взноса в размере 5% от стартовой цены и документов о регистрации. Поскольку один участник не может участвовать в конкурсе — аукцион отменили.
Предыдущие торги, которые должны были состояться 20 октября, также отменили опять же из-за отсутствия конкуренции. Тогда единственным допущенным участником была фирма «Трайдент Геоинвест Украина». Ее владелец — миллиардер Геннадий Буткевич, владелец сети магазинов «АТБ» и ряда рудных компаний.
Аналогичная ситуация с одним участником произошла и во время первых торгов. Примечательно, что фирма Northland Дмитрия Фирташа подавала заявки на все три аукциона, и все они были отклонены.
По мнению экспертов, причины трех неудачных попыток продать ОГХК несколько. Во-первых, это негативная инвестиционная репутация как Украины, так и самого актива с кучей уголовных производств, олигархическим и российским шлейфом. Во-вторых, отсутствие гарантий от государства, что проблемы ОГХК из прошлого не принесут новому собственнику финансовые проблемы. И в-третьих, Фонд госимущества слишком торопился с этой приватизацией, чтобы завершить ее в 2021 году. Поэтому теперь, говорят эксперты, перед тем, как выставлять объект на продажу в четвертый раз, необходимо провести работу над ошибками и решить проблемы.
В Фонде говорят, что третий неудачный аукцион не состоялся 20 декабря из-за отсутствия конкуренции. В частности, единственным допущенным участником торгов была фирма «Юмджи Агромин», принадлежащая Ринату Ахметову. Другую заявку компании Northland capital partners limited из окружения Дмитрия Фирташа отклонили из-за непредоставления финансовой отчетности по уплате гарантийного взноса в размере 5% от стартовой цены и документов о регистрации. Поскольку один участник не может участвовать в конкурсе — аукцион отменили.
Предыдущие торги, которые должны были состояться 20 октября, также отменили опять же из-за отсутствия конкуренции. Тогда единственным допущенным участником была фирма «Трайдент Геоинвест Украина». Ее владелец — миллиардер Геннадий Буткевич, владелец сети магазинов «АТБ» и ряда рудных компаний.
Аналогичная ситуация с одним участником произошла и во время первых торгов. Примечательно, что фирма Northland Дмитрия Фирташа подавала заявки на все три аукциона, и все они были отклонены.
По мнению экспертов, причины трех неудачных попыток продать ОГХК несколько. Во-первых, это негативная инвестиционная репутация как Украины, так и самого актива с кучей уголовных производств, олигархическим и российским шлейфом. Во-вторых, отсутствие гарантий от государства, что проблемы ОГХК из прошлого не принесут новому собственнику финансовые проблемы. И в-третьих, Фонд госимущества слишком торопился с этой приватизацией, чтобы завершить ее в 2021 году. Поэтому теперь, говорят эксперты, перед тем, как выставлять объект на продажу в четвертый раз, необходимо провести работу над ошибками и решить проблемы.
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