В Евросоюзе электрокары лидируют по продажам

12:56 31 октября Киев, Украина

Электромобили стремительно вошли в нашу жизнь. Каких-то 10 лет их удельный вес в объеме автопродаж составлял менее 1%. Нынче, на пике борьбы за экологию, электрический транспорт стал лидером продаж. Так, в сентябре этого года, по объему продажи электромобили и гибриды в странах Евросоюза впервые обошли продажи автомобилей с дизельными двигателями. Об этом свидетельствуют данные исследования компании JATO.

Число проданных в сентябре электромобилей возросло на 139% по сравнению с тем же месяцем 2019 года, до 327 800 машин. При этом продажи электромобилей в ЕС впервые преодолели отметку в 300 000 ед.

В то же время продажи автомобилей с двигателями внутреннего сгорания продолжают падать. В сентябре доля проданных авто с дизельным двигателем упала до рекордно низких 24,8%.

"Всего пять лет назад дизельные автомобили были доминирующим игроком в Европе", – подчеркивается в исследовании JATO.

Среди электромобилей на гибридные автомобили пришлось 53%. Их продажи взлетели на 124%. Самыми популярными оказались автомобили Toyota и Lexus, которые заняли 32% рынка.

Среди электрокаров самым популярным по-прежнему остается Tesla Model 3, несмотря на падение сентябрьских продаж на 5% в годовом сравнению. Его ближайшие конкуренты Vokslwagen ID.3 и Renault Zoe показали рост в 357% и 211% соответственно.

Как сообщалось ранее, за август продажи электромобилей в Украине упали на 11% по сравнению с тем же месяцем 2019 года, до 625 ед. По сравнению с июлем 2020 года рынок легковых электромобилей сократился на 18%. Среди приобретенных в августе электромобилей 91% – подержанные.