В Донецкой области отметили лучших предпринимателей года

В Краматорске наградили предпринимателей и лауреатов регионального конкурса "Предприниматель года Донецкой области - 2021". Награды получили 30 предпринимателей по десяти номинациям. Среди них знаки отличия получили грантеры и партнеры Проекта USAID «Экономическая поддержка Восточной Украины» (Проекта USAID), которые развивают бизнесы в городах и селах Донетчины.
В конкурсе отмечают тех, кто развивает производство и повышает качество своих услуг, сохраняет и создает рабочие места, использует кризисные условия как возможности для развития новых направлений бизнеса.
В номинации "Семейный бизнес" награду получила Елена Ниманихина (Елена Ниманихина) – совладелец компании VELNA. Вместе с мужем Виктором они развивают семейный швейный бизнес в городе Украинское Селидовской общині. На предприятии шьют одежду.
В номинации "Молодой предприниматель года" наградили Виталия Маслакова – совладельца медицинского центра AnVita_clinic. Вместе с партнером Андреем Гончаровым они развивают частную клинику в Доброполье, недавно открыли дневной стационар. Также приняли участие в Форуме социальных предпринимателей, организованном Проектом USAID в Харькове. Медицинский центр является социальным предприятием: здесь создают рабочие места для внутренне перемещенных лиц, часть услуг в клинической лаборатории дети с инвалидностью смогут получить бесплатно.
В номинации "Сельское хозяйство и изготовление продуктов питания" наградили фермера из Иванополья Константиновской общины Сергея Свириденко. Сергей – участник фестивалей Local Farmer Fest, которые Проект USAID организует два года подряд в Бердянске и Мариуполе для популяризации крафтовых производителей Востока Украины.
В номинации "HORECA и туризм" награду получила предприниматель из села Кривая Лука Лиманской общины Яна Синица. Она занимается развитием туризма в Донецкой области. Яна активно участвовала в создании путеводителя для туристов, который презентовали в октябре в Лиманской общине. Путеводитель был создан по гранту Проекта USAID.
Региональный конкурс "Предприниматель года" ежегодно организуют Донецкая областная государственная администрация и Донецкая торгово-промышленная палата.
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