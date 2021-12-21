В Донецкой области отметили лучших предпринимателей года

18:56 20 Декабрь Киев, Украина

В Краматорске наградили предпринимателей и лауреатов регионального конкурса "Предприниматель года Донецкой области - 2021". Награды получили 30 предпринимателей по десяти номинациям. Среди них знаки отличия получили грантеры и партнеры Проекта USAID «Экономическая поддержка Восточной Украины» (Проекта USAID), которые развивают бизнесы в городах и селах Донетчины.



В конкурсе отмечают тех, кто развивает производство и повышает качество своих услуг, сохраняет и создает рабочие места, использует кризисные условия как возможности для развития новых направлений бизнеса.

В номинации "Семейный бизнес" награду получила Елена Ниманихина (Елена Ниманихина) – совладелец компании VELNA. Вместе с мужем Виктором они развивают семейный швейный бизнес в городе Украинское Селидовской общині. На предприятии шьют одежду. награду получила Елена Ниманихина (Елена Ниманихина) – совладелец компании VELNA. Вместе с мужем Виктором они развивают семейный швейный бизнес в городе Украинское Селидовской общині. На предприятии шьют одежду.

“Эта награда – признание не только нашей работы с мужем, но и всего нашего коллектива. В этом году мы стали конкурентнее на швейном рынке. В этом нам помогает оборудование от проекта USAID, которое мы получили по гранту. Широкоформатный монитор, мощный компьютер, плотер для печати лекал и программное обеспечение помогают быстрее создавать модную одежду и быть более устойчивыми на рынке. Недавно мы выиграли новый грант по программе поддержки малого бизнеса от Донецкой областной государственной администрации, поэтому развиваем наше производство. Сейчас завершаем зимнюю коллекцию одежды и начнем готовить весеннюю", - поделилась Елена.

В номинации "Молодой предприниматель года" наградили Виталия Маслакова – совладельца медицинского центра AnVita_clinic. Вместе с партнером Андреем Гончаровым они развивают частную клинику в Доброполье, недавно открыли дневной стационар. Также приняли участие в Форуме социальных предпринимателей, организованном Проектом USAID в Харькове. Медицинский центр является социальным предприятием: здесь создают рабочие места для внутренне перемещенных лиц, часть услуг в клинической лаборатории дети с инвалидностью смогут получить бесплатно.

"В этом конкурсе оценили не только мою работу, это заслуга всех, кто вместе со мной развивает клинику в небольшом шахтерском городе", - сказал предприниматель Виталий Маслаков.

В номинации "Сельское хозяйство и изготовление продуктов питания" наградили фермера из Иванополья Константиновской общины Сергея Свириденко. Сергей – участник фестивалей Local Farmer Fest, которые Проект USAID организует два года подряд в Бердянске и Мариуполе для популяризации крафтовых производителей Востока Украины.

В номинации "HORECA и туризм" награду получила предприниматель из села Кривая Лука Лиманской общины Яна Синица. Она занимается развитием туризма в Донецкой области. Яна активно участвовала в создании путеводителя для туристов, который презентовали в октябре в Лиманской общине. Путеводитель был создан по гранту Проекта USAID.

Региональный конкурс "Предприниматель года" ежегодно организуют Донецкая областная государственная администрация и Донецкая торгово-промышленная палата.