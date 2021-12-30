В Черниговской области строится элеваторный комплекс

Агрохолдинг B.I.G. Harvest Group PLC, основная деятельность которого выращивание, переработка, хранение и реализация сельскохозяйственной продукции, строит в Черниговской области элеваторный комплекс.
Об этом сообщает пресс-служба KMZ Industries.
Еще два современных зернохранилища группы работают в Ясиноватском районе Донецкой области.
Мощность элеватора составит 60 тысяч тонн одновременного хранения, которые обеспечат 8 силосов из линейки Variant Agro Build.
Объект строился в три очереди: очередное расширение на 40 тыс. тонн одновременного хранения будет завершено в 2022 году. С 2013 года на элеваторе группы в пгт Очеретино Ясиноватского района в эксплуатации – хоппер (11 м в диаметре) и силос на плоском днище (27,5 метров в диаметре) из линейки VAB.
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