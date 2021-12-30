В Черниговской области строится элеваторный комплекс

17:41 30 Декабрь Киев, Украина

Агрохолдинг B.I.G. Harvest Group PLC, основная деятельность которого выращивание, переработка, хранение и реализация сельскохозяйственной продукции, строит в Черниговской области элеваторный комплекс.



Об этом сообщает пресс-служба KMZ Industries.



Еще два современных зернохранилища группы работают в Ясиноватском районе Донецкой области.

«Можно полностью строить элеватор на базе отечественного оборудования, не обязательно смотреть на Европу или Америку, – уверен Евгений Ищенко-Гиллер, владелец B.I.G. Harvest Group». – Мы именно так и поступаем. У нас много отечественного оборудования на элеваторе, в том числе силосы Variant Agro Build».

Мощность элеватора составит 60 тысяч тонн одновременного хранения, которые обеспечат 8 силосов из линейки Variant Agro Build.

Объект строился в три очереди: очередное расширение на 40 тыс. тонн одновременного хранения будет завершено в 2022 году. С 2013 года на элеваторе группы в пгт Очеретино Ясиноватского района в эксплуатации – хоппер (11 м в диаметре) и силос на плоском днище (27,5 метров в диаметре) из линейки VAB.