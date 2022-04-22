Стоимость акций компании Tesla, владельцем которой является Илон Маск, впервые пересекла отметку в 500 миллиардов долларов.
Tesla должна присоединиться к индексу S&P 500 21 декабря. Goldman Sachs Group Inc. заявляет, что присоединение Tesla может вызвать спрос на 8 млрд долларов из фондов взаимных инвестиций с большой капитализацией.
Tesla должна присоединиться к индексу S&P 500 21 декабря. Goldman Sachs Group Inc. заявляет, что присоединение Tesla может вызвать спрос на 8 млрд долларов из фондов взаимных инвестиций с большой капитализацией.
В 2020 году акции Tesla выросли почти на 550%, что помогло основателю компании Илону Маску добавить к своему собственному капиталу 100,3 млрд долларов.
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