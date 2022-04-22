18:39 24 ноября Киев, Украина





Tesla должна присоединиться к индексу S&P 500 21 декабря. Goldman Sachs Group Inc. заявляет, что присоединение Tesla может вызвать спрос на 8 млрд долларов из фондов взаимных инвестиций с большой капитализацией. Стоимость акций компании Tesla , владельцем которой является Илон Маск , впервые пересекла отметку в 500 миллиардов долларов.Tesla должна присоединиться к индексу S&P 500 21 декабря. Goldman Sachs Group Inc. заявляет, что присоединение Tesla может вызвать спрос на 8 млрд долларов из фондов взаимных инвестиций с большой капитализацией.

"Акции Tesla выросли на 4,1% на бирже в Нью-Йорке в начале торгов, достигнув рекордно высоких показателей в 543,17 долларов за акцию и увеличив ее рыночную капитализацию до более 506 млрд долларов", – пишет агентство.

В 2020 году акции Tesla выросли почти на 550%, что помогло основателю компании Илону Маску добавить к своему собственному капиталу 100,3 млрд долларов.