В 2021 году спиртное в Украине подорожает

В 2021 году в Украине планируется повышение акциза на спиртные напитки. Кабинет Министров планирует осуществить эти планы и увеличить цифры до 11,6%.

Соответствующее нововведение предусмотрено в законопроекте №4104 (о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законы Украины относительно обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений) за авторством премьер-министра Дениса Шмыгаля. Увеличение акциза приведет к росту и розничных цен. Правда, это не значит, что пропорционально и вырастут цены на другие продукты.

"Ставки акцизного налога на алкогольные напитки предлагается увеличить на 11,6% с учетом прогнозного индекса потребительских цен на 2020 год - 111,6% (постановление Кабинета Министров Украины от 29.03.2020 № 253)", - объясняют в правительстве.

Акциз - всего лишь одна из составляющих конечной стоимости. Например, сейчас литр пива отечественной марки, согласно данным Госстата, стоит 35,18 грн. И это при том, что сам акциз составляет всего 2,78 грн. Однако, как минимум на 2-15 гривен (чем крепче напиток, тем выше акциз) стоимость алкоголя повысится.

Как могут измениться акцизы согласно поданному законопроекту:

пиво - с 2,78 до 3,1 гривен за литр;

игристые вина - с 11,65 до 13 гривен за литр;

вина - с 8,02 до 8,95 гривен за литр;

алкоголь (22% объемных единиц спирта) - с 126,96 до 141,69 гривен за литр 100% -го спирта;

сидр - с 1,06 до 1,18 гривен за литр;

крепкий алкоголь - с 126,96 до 141,69 гривен за литр 100% -го спирта.

Стоит отметить, что в Украине впервые за три года будет повышен акциз на табачные и алкогольные изделия. Об этом заявил глава Министерства финансов Сергей Марченко в эфире "Свободы слова Савика Шустера".

"Говорят, что давайте не поднимать акциз на алкоголь и табак. Мы его не поднимали три года. Хорошо, давайте не будем поднимать - это минус 2,7 миллиарда гривен", - подчеркнул Марченко.

В то же время глава Минфина отметил, что акциз планируют повысить только на уровень инфляции - 11%. При этом он не назвал даты повышения, но заверил, что оно не повлияет на увеличение теневого рынка.