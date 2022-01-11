В 2021 году производители молока заработали на 14% меньше, чем годом ранее

Так плохо с доходностью молочного производства, как в прошлом году, не было уже почти пять лет, производители молока заработали в этом году на 14% меньше, чем в 2020-м.
Об этом заявил экономист инвестиционного департамента Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединённых Наций (ФАО) Андрей Ярмак.
В январе условная доходность производства молока в профессиональных хозяйствах или Украинский молочный индекс (УМИ) чаще всего снижается: частично из-за снижения спроса, напомнил эксперт.
Среднее падение УМИ за последние 10 лет в январе составило 2%. В последние годы в первый месяц УМИ падал постоянно, и эти темпы имели тенденцию к ускорению.
Между тем, мировой рынок молокопродуктов уверенно рос. Белок и сыр обновили рекорды, а молочный жир подошел к рекордам.
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