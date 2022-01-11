В 2021 году производители молока заработали на 14% меньше, чем годом ранее

15:27 11 Январь Киев, Украина

Так плохо с доходностью молочного производства, как в прошлом году, не было уже почти пять лет, производители молока заработали в этом году на 14% меньше, чем в 2020-м.

Об этом заявил экономист инвестиционного департамента Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединённых Наций (ФАО) Андрей Ярмак.

«По нашим оценкам, прибыльность производства молока в Украине падала значительно быстрее, чем эффективность его производства, и скорее примерно в пять-всемеро, чем прибыльность переработки молока, которую мы считаем как отношение оптовых цен на готовые биржевые продукты к ценам на сырье, – отметил он. – Поэтому это еще один колокольчик для фермеров: кооперация – единственный выход, на переработчиков не стоит надеяться».

В январе условная доходность производства молока в профессиональных хозяйствах или Украинский молочный индекс (УМИ) чаще всего снижается: частично из-за снижения спроса, напомнил эксперт.



Среднее падение УМИ за последние 10 лет в январе составило 2%. В последние годы в первый месяц УМИ падал постоянно, и эти темпы имели тенденцию к ускорению.



Между тем, мировой рынок молокопродуктов уверенно рос. Белок и сыр обновили рекорды, а молочный жир подошел к рекордам.