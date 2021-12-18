В 2021 году грузоперевозки в Украине сокращают объемы

Бизнес грузовых перевозок сократил свои объемы в Украине с начала 2021 года. В январе-феврале 2021 года эксперты отмечают снижение показателей на 5,1%. Сравнительный анализ провели с аналогичным периодом 2020 года. Грузовые перевозки сейчас составляют 85,1 млн тонн.

Так, перевозки железнодорожным транспортом за два месяца сократились на 7,4% по сравнению с январем-февралем 2020 года — до 43,8 млн т, автомобильным — на 4,7%, до 26,5 млн т.

Перевозки грузов водным транспортом сократились на 20,1%, до 0,4 млн т. Транспортировка трубопроводным транспортом, напротив, выросла — на 2,1%, до 14,4 млн т, а авиационным — на 10,6%, до 0,01 млн т.

Следует отметить, что по итогам 2020 года грузоперевозки всеми видами транспорта сократились на 11,2%.