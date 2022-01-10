В 2021 году эксперты оценили стоимость бренда компании "Фармак" в $94,09 млн

Киевская фармацевтическая компания ЗАО "Фармак" заняла 31-е место в рейтинге "Топ-50 самых дорогих брендов Украины". При определении рейтинга учитывалась активность бренда во всех видах рекламы, а также уделялось внимание коммуникационной составляющей и выборочные репутационные показатели.
По итогам 2021 года стоимость бренда фармкомпании "Фармак" оценивается в $ 94,09млн.
"Фармак" - лидер фармрынка Украины, производит лекарственные средства во всех 14 терапевтических группах. Ежегодно выводит на рынок около 20 новых сложнокомпонентных современных препаратов. Сейчас в разработке - около 100 лекарственных средств. Экспортирует продукцию в более чем 25 стран мира.
За последние пять лет инвестиции "Фармак" в научно-технический комплекс, производственное оборудование и исследовательскую деятельность составили 3,4 млрд грн.
АО "Фармак" - член ассоциации "Производители лекарств Украины" (Авлу).
Согласно данным Единого госреестра юридических лиц и лиц-предпринимателей, конечным бенефициарным владельцем "Фармак" является председатель наблюдательного совета Филя Жебровская, которая владеет 80% акций компании.
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