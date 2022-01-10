В 2021 году эксперты оценили стоимость бренда компании "Фармак" в $94,09 млн

Киевская фармацевтическая компания ЗАО "Фармак" заняла 31-е место в рейтинге "Топ-50 самых дорогих брендов Украины". При определении рейтинга учитывалась активность бренда во всех видах рекламы, а также уделялось внимание коммуникационной составляющей и выборочные репутационные показатели.

По итогам 2021 года стоимость бренда фармкомпании "Фармак" оценивается в $ 94,09млн.

"Стоимость бренда оценивается прежде всего по уровню доверия потребителей к компании. Последний мы приобретаем европейским качеством продукции и ответственным подходом к ведению бизнеса. Ежегодно до 95% своей прибыли мы инвестируем в развитие, модернизацию производства, научные разработки и технологии. Добросовестно платим налоги и обеспечиваем достойные условия труда наших сотрудников. Все это и формирует ценность бренда "Фармак", - комментирует итоги рейтинга исполнительный директор АО «Фармак» Владимир Костюк.

"Фармак" - лидер фармрынка Украины, производит лекарственные средства во всех 14 терапевтических группах. Ежегодно выводит на рынок около 20 новых сложнокомпонентных современных препаратов. Сейчас в разработке - около 100 лекарственных средств. Экспортирует продукцию в более чем 25 стран мира.

За последние пять лет инвестиции "Фармак" в научно-технический комплекс, производственное оборудование и исследовательскую деятельность составили 3,4 млрд грн.

АО "Фармак" - член ассоциации "Производители лекарств Украины" (Авлу).

Согласно данным Единого госреестра юридических лиц и лиц-предпринимателей, конечным бенефициарным владельцем "Фармак" является председатель наблюдательного совета Филя Жебровская, которая владеет 80% акций компании.