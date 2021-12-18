УЗ проведет самый дорогой тендер за всю историю Украины

12:51 22 Ноябрь Киев, Украина

"Укрзализныця" объявила самый дорогой тендер в истории Украины. Компания планирует приобрести 80 электропоездов, а ожидаемая стоимость сделки – 31,5 миллиарда гривен, сообщили журналисты.

Также сообщается, что за эти деньги Украина может купить недешевые швейцарские электропоезда Stadler.

Дело в том, что переговоры со швейцарским производителем Украина начала весной этого года задолго до объявления тендера. Правительство планировало привлечь 500 млн евро швейцарского займа и локализовать производство, построив новый завод Stadler на территории Украины.

Швейцарская компания даже успевает побывать в Харькове и присмотреть площади под будущие производственные мощности. Остается последний шаг – легитимизация отношений.

Руководитель "Укрзализныци" Александр Камышин обещает открытый международный тендер осенью. Хотя именно с тендера должны начинаться переговоры о сотрудничестве. И когда компания-перевозчик сообщает конкурс, времени на подачу предложений оставляет всего месяц, а еще не обнародует требования к тендеру на английском языке, что автоматически отсеивает потенциальных участников конкурса из-за границы.



Эксперты говорят, что «Укрзализныця» хотела быстро провести формальные торги, на которые пришел бы заранее подготовленный Stadler. Эксперты говорят, что «Укрзализныця» хотела быстро провести формальные торги, на которые пришел бы заранее подготовленный Stadler.

Однако, это еще не все. Ранее поезда этого производителя покупали железные дороги Швейцарии, Германии и Польши. И цена для них была существенно ниже, чем для Украины. К тому же, Украина снова не прописала требования по обеспечению обслуживания и ремонту будущего парка поездов. А именно это главная причина простоя нового подвижного состава в неисправном состоянии, когда мы покупаем технику, но забываем приобрести технологии для ее содержания.



