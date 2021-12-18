УЗ проведет самый дорогой тендер за всю историю Украины

"Укрзализныця" объявила самый дорогой тендер в истории Украины. Компания планирует приобрести 80 электропоездов, а ожидаемая стоимость сделки – 31,5 миллиарда гривен, сообщили журналисты.
Также сообщается, что за эти деньги Украина может купить недешевые швейцарские электропоезда Stadler.
Швейцарская компания даже успевает побывать в Харькове и присмотреть площади под будущие производственные мощности. Остается последний шаг – легитимизация отношений.
Руководитель "Укрзализныци" Александр Камышин обещает открытый международный тендер осенью. Хотя именно с тендера должны начинаться переговоры о сотрудничестве. И когда компания-перевозчик сообщает конкурс, времени на подачу предложений оставляет всего месяц, а еще не обнародует требования к тендеру на английском языке, что автоматически отсеивает потенциальных участников конкурса из-за границы.
Эксперты говорят, что «Укрзализныця» хотела быстро провести формальные торги, на которые пришел бы заранее подготовленный Stadler.
Однако, это еще не все. Ранее поезда этого производителя покупали железные дороги Швейцарии, Германии и Польши. И цена для них была существенно ниже, чем для Украины. К тому же, Украина снова не прописала требования по обеспечению обслуживания и ремонту будущего парка поездов. А именно это главная причина простоя нового подвижного состава в неисправном состоянии, когда мы покупаем технику, но забываем приобрести технологии для ее содержания.
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