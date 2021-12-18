УЗ будет закупать топливо у компании Коломойского по цене «Роттердам+»

Топливо из Кременчугского нефтеперерабатывающего завода для государственной компании будут поставлять по цене 29 тысяч 932 гривны за одну тонну. Первую партию в 5 тысяч тонн на сумму 150 млн грн поставят в ближайшую неделю.
Наценка к котировкам в Роттердаме составит 59 долларов за тонну. Напомним, «бензиновая» форма идентична формуле на уголь «Роттердам+», которая действовала с 2016 по 2019 год.
Обе они основаны на котировках топлива в порту Роттердам плюс затраты на доставку к потребителю в Украине.
Напомним, что законность закрытия дела «Роттердам+» была рассмотрена 9 ноября. Речь идет о слушании апелляции предприятий олигарха Игоря Коломойского.
Дату назначила Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда, сообщает его пресс-служба.
Наценка к котировкам в Роттердаме составит 59 долларов за тонну. Напомним, «бензиновая» форма идентична формуле на уголь «Роттердам+», которая действовала с 2016 по 2019 год.
Обе они основаны на котировках топлива в порту Роттердам плюс затраты на доставку к потребителю в Украине.
Напомним, что законность закрытия дела «Роттердам+» была рассмотрена 9 ноября. Речь идет о слушании апелляции предприятий олигарха Игоря Коломойского.
Дату назначила Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда, сообщает его пресс-служба.
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