УЗ будет закупать топливо у компании Коломойского по цене «Роттердам+»

11:15 03 Декабрь Киев, Украина

Топливо из Кременчугского нефтеперерабатывающего завода для государственной компании будут поставлять по цене 29 тысяч 932 гривны за одну тонну. Первую партию в 5 тысяч тонн на сумму 150 млн грн поставят в ближайшую неделю.

Наценка к котировкам в Роттердаме составит 59 долларов за тонну. Напомним, «бензиновая» форма идентична формуле на уголь «Роттердам+», которая действовала с 2016 по 2019 год.

Обе они основаны на котировках топлива в порту Роттердам плюс затраты на доставку к потребителю в Украине.

Напомним, что законность закрытия дела «Роттердам+» была рассмотрена 9 ноября. Речь идет о слушании апелляции предприятий олигарха Игоря Коломойского.

Дату назначила Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда, сообщает его пресс-служба.