Увеличение пенсионного возраста - необходимость

13:23 03 Октябрь Киев, Украина

Украинское правительство в лице главы комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов заявило о необходимости увеличения пенсионного возраста. В Верховной Раде считают, что такие меры – необходимы для украинского населения.

Чиновница указала, что в обратном случае гражданам просто не хватит нужного времени для того, чтобы заработать нужный трудовой стаж для пенсии. К примеру, если украинец захочет выйти на пенсию в 60 лет, то скорее всего у него не будет 30 лет стажа, который вскоре станет обязательной нормой для украинцев.

Напомним, что повышение пенсионного возраста запланировано правительством на 2021 год. К примеру, если сейчас для выхода на пенсию достаточно иметь от 17 и до 27 лет стажа, то уже в 2028 году сроки увеличатся в расчете от 25 лет стажа.

В Министерстве финансов Украины подсчитали, сколько именно денег нужно выделить из государственного бюджета для того, чтобы покрыть повышение пенсионных выплат для украинцев всего на одну гривну.

Тем временем, в Пенсионном фонде Украины официально объявили о старте финансирования пенсий за октябрь месяц.