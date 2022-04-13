Услуга инкассации в ПриватБанке подорожает для ФЛП Украины

Пресс-служба ПриватБанка опубликовала на сайте измененные тарифы на различные услуги финучереждения. Так, ФЛП Украины ощутят изменение в тарификации услуг инкассаторов. Новые расценки вступят в силу с 1 сентября 2021 года.

Эти изменения в тарифы по услуге "инкассация" необходимы, как объясняют в ПриватБанке, из-за увеличения себестоимости операций. Следовательно, до 31 августа 2021 года в областных центрах (кроме Киева) будет действовать тариф 70 грн за подъезд, но не менее чем 900 грн в месяц с торговой точки. А вот с 1 сентября второй пункт увеличится и будет достигать "не менее чем 1200 грн".

В других населенных пунктах тариф за подъезд инкассаторов вырастет до 180 грн (вместо 120 грн). Месячная плата тоже увеличится на 300 грн. Не менее 1200 грн в месяц с торговой точки придется платить и киевлянам.

Также на сайте финансового учреждения предупредили, что "продолжение пользования услугами банка после 1 сентября 2021 года является согласованием с клиентом изменения тарифов путем молчаливого согласия".