Урожай 2020 неплох, но гречки все равно не хватит

Урожай в 2020 году значительно лучше, чем в 2019. Об этом с уверенность заявил эксперт Андрей Купченко, руководитель проектов аграрного сектора в «АПК-Информ».

Суммарный валовой сбор основных нишевых зерновых культур (овес, рожь и гречиха) в 2020 году может превысить миллион тонн, что на 21% больше показателя предыдущего сезона (0,84 млн т).

По словам эксперта, прирост производства будет обусловлен расширением посевных площадей под указанными культурами. Так, согласно предварительным данным, посевы ржи в Украине под урожай 2020 увеличились на 19% относительно показателя 2019 (до 138 тыс. Га), овса - на 10% (до 200 тыс. Га), гречихи - на 14% (до 79 тыс. га).

«При этом, несмотря на ожидаемый прирост производства гречки на украинском рынке сохранится дефицит ее предложения. В связи с этим прогнозируется объем импорта данной зерновой по итогам 2020/21 МГ на уровне 30 тыс. тонн, что на 20% превысит показатель предыдущего сезона (25 тыс. тонн)», - отметил Купченко.