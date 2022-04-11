Уровень внешней торговли в Украине растет – данные Госстата

Статистические данные торговли в Украине показали наращивание объема экспорта. Первое полугодие текущего года страна закрыла с показателем внешней торговли свыше 61 млрд долларов. В сравнении с первыми шестью месяцами 2020 года это на 29% больше.

По официальным статистическим данным, экспорт товаров из Украины за январь-июнь составил почти 30 млрд, что на 31% больше, чем в прошлом году.

Импорт вырос на 28% и составил 31 млрд 221 млн долларов. Отрицательное сальдо зафиксировано на уровне миллиарда трехсот миллионов. Больше всего вырос экспорт металлов — на 55%.

Напомним, что по итогам первого полугодия 2021 года Украина сократила импорт никелевых руд и концентрата. Об этом свидетельствуют данные Государственной таможенной службы. Указывается, что в натуральном выражении данный показатель сократился на 32,6%. В количественном соотношении импорт упал до 617,496 тысячи тонн.