Уровень безработицы в Украине не критичный - Лазебная

Марина Лазебная дав интервью СМИ рассказала об уровне безработицы в 2020 году. По словам министра социальной политики в Украине было уволено 4,06 миллиона человек, принято на работу – 3,9 миллиона.
При этом она добавила, что для повышения уровня трудоустройства нужно разрабатывать новые стимулирующие программы занятости.
Напомним, по данным Государственной службы статистики Украины, количество занятого населения в возрасте 15 лет и старше и в возрасте 15-70 лет и старше в IV квартале 2020 года составила 15,7 млн человек.
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