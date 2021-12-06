Уровень безработицы в Украине не критичный - Лазебная

Марина Лазебная дав интервью СМИ рассказала об уровне безработицы в 2020 году. По словам министра социальной политики в Украине было уволено 4,06 миллиона человек, принято на работу – 3,9 миллиона.

"Относительно цифр по безработице, то могу вам привести данные по Пенсионному фонду. Мы же видим, сколько людей пришли на рынок труда и сколько выбыли. За 2020 год у нас принято на работу 3,9 миллиона, а прекращены трудовые отношения с 4,06 миллионами. То есть трудоустроено на 101,5 тысяч меньше, чем уволено. Это нормальный показатель для кризисного года, и это не катастрофа", - отметила Лазебная.

При этом она добавила, что для повышения уровня трудоустройства нужно разрабатывать новые стимулирующие программы занятости.

Напомним, по данным Государственной службы статистики Украины, количество занятого населения в возрасте 15 лет и старше и в возрасте 15-70 лет и старше в IV квартале 2020 года составила 15,7 млн человек.