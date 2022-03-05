«Укрзализныця» сняла с баланса Запорожской детской железной дороги двух медведей

Как сообщил на своей странице в Фейсбук и.о. главы правления «Укрзализныци» Иван Юрик, числящихся на балансе Запорожской детской железной дороги двух косолапых жителей живого уголка, теперь отправят в центр реабилитации в городе Ренен в Нидерландах.

По его словам, в процессе продажи непрофильных активов были обнаружены сюрпризы в виде "бань, магазина "Юбилейный" и кафе "Вишенка", но обнаружить медведей вообще не ожидали.

"Двоих косолапых, которые каким-то образом оказались на балансе Запорожской детской железной дороги мы передаём на реабилитацию и содержание в зоопарк Ouwehand Zoo. Это в городе Ренен, Нидерланды", - написал он.

Мишки будут жить в комфортных условиях, с бассейном и водопадом. Животные будут отправлены после того, как все документы будут оформлены.

Отметим, медведи жили на территории живого уголка, который работает при детской железной дороге.