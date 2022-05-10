Укрзализныця похвасталась элитным поездом - он будет курсировать из Киева в Одессу

13:17 07 августа Киев, Украина

В направлении Киев - Одесса с 9 августа начнет курсировать поезд от Укрзализныци с условиями повышенного комфорта. Стоимость одного билета составит 806,98 гривен, а время в пути около 9 часов.

Об этом в пятницу, 6 августа, пишет РБК-Украина.



Поезд будет отправляться через день по нечетным числам до конца лета: из Киева - в 00.55, а обратно из Одессы - в 13.33. Поездка в одну сторону будет длиться 9 часов 38 минут.



В каждом купе поезда оборудован рукомойник, а в вагоне - пеленальный столик, мультимедийная система и душевая кабинка. В одном купе разместиться могут два человека.



По информации Укрзализныци, это люксовый вагон и цена на одного человека из Киева до Одессы равняется 806,98 гривен.



В то же время блогер Олег Васильев в своем Facebook отметил, что в данном направлении решили использовать уже не новые вагоны, которые ранее курсировали в международном направлении.



/>"Укрзализныця нашла применение вагонам габарита RIC и сформировала из них целый поезд", - отметил Васильев.



RIC - международный стандарт пассажирских вагонов, предназначенных для движения как по узким - 1435 мм, так и по широким - 1520 мм колеям.