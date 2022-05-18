Укрзализныця отремонтировала сошедший с рельсов поезд Hyundai Rotem

18:22 13 августа Киев, Украина

В марте этого года сошел с рельсов поезд Интерсити, на его ремонт планировали потратить около года, но Укрзализныця справилась на много быстрее поставленных сроков.



Государственная "Укрзализныця" отремонтировала шесть пассажирских вагонов поезда Hyundai Rotem, который сошел с рельсов в марте этого года. Общая стоимость ремонта достигла 67 млн грн. Об этом сообщает пресс-центр компании.



Неполадки были устранены раньше запланированного срока – за четыре месяца вместо одного года.



"Благодаря работе специалистов сервисной группы Hyundai Rotem и филиала "Украинская железнодорожная скоростная компания" все работы удалось выполнить за четыре месяца, работали круглосуточно", – рассказали в "Укрзализныце".



Испытания поезда также завершили, и с 14 августа его включат в работу на маршрутах. Первым рейсом станет направление №724 Киев – Харьков.



Ранее в госкомпании рассказали, что до конца этого года на маршрут вернут двухэтажный электропоезд Skoda, который сейчас находится на ремонте в Киевском электровагоноремонтном заводе.



Всего госкомпания владеет двумя двухэтажными поездами. Каждый состоит из шести вагонов и имеет 636 мест. Они были куплены перед Евро-2012, с тех пор полноценный капремонт не проводился.