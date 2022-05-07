"Укрзализныця" даст "новую жизнь" двум электропоездам Skoda

Как известно ранее, с 2018 года по техническим причинам два электропоезда Skoda ждут в депо своего ремонта. Но уже с 2020 года "УЗ" заключила договор с ЧАО "Киевский электровагоноремонтный завод" на ремонт двух поездов.

Об этом сообщил и.о. председателя правления АО "Укрзализныця" Иван Юрик, сообщает пресс-служба железнодорожной компании.

Ремонт двухэтажных поездов Skoda на предприятии компании – ЧАО "Киевский электровагоноремонтный завод" – был начато в феврале 2021 года, и за это время работники завода уже успели выполнить значительный объем технических работ.

Кроме этого, Skoda Transportation Group провела дефектовки и начала ремонт оборудования, работы над которым должны проводиться на заводе производителя.

"Капитальный ремонт поездов предусматривает ремонт ключевых узлов, агрегатов, практически всех систем и оборудования. Поезда должны выйти после ремонта как новые. На заводе взяли хороший темп, прогнозируем: уже до конца этого года один из них выйдет на маршрут", – рассказал Юрик.

Он также отметил, что специалисты Киевского электровагоноремонтного завода прошли обучение в Чехии по технологии ремонта поездов Skoda. Благодаря этому "Укрзализныця" может отказаться от услуг сторонних организаций в отношении определенных видов работ и, как результат, сэкономить около 10 млн грн.

"Менее мелкие работы, например систем кондиционирования, дверей, кресел машинистов, санузлов, будем выполнять собственными силами, благодаря чему сохраним ценный финансовый ресурс. Для этого специалисты нашего завода уже прошли соответствующее теоретическое и практическое обучение", – отметил Юрик.

Как сообщалось, филиал "Украинская железнодорожная скоростная компания" АО "Укрзализныця" в конце декабря 2020 года заключила соглашение с ЧАО "Киевский электровагоноремонтный завод" самой "Укрзализныци" на ремонт двух поездов Skoda общей стоимостью 291,51 млн грн.

Ремонт одного поезда обойдется в 145,76 млн грн. Из этих средств больше половины пойдет на покупные полуфабрикаты и комплектующие изделия, работы и услуги от производителя "Škoda" - 72,9 млн грн.

Электропоезд EJ675 Skoda City Elephant состоит из шести двухэтажных вагонов на 623 мест (46 первого класса, 590 второго класса), он рассчитан на скорость работы 160 км/ч.

"Укрзализныця" приобрела указанные поезда перед чемпионатом Европы по футболу. Сначала они ходили на маршрутах Харьков/Донецк - Симферополь, а после 2014 года были переведены на маршруты Киев - Харьков/Тернополь.