«Укрзализныця» перевезла 1,362 млн пассажиров

Филиал «Главный информационно-вычислительный центр» опубликовал данные о пассажирских перевозках «Укрзализници» за октябрь. Согласно цифрам, в сравнении с сентябрьской статистикой, перевозок было осуществлено на 3% больше. В людском эквиваленте – 1,362 млн человек.

Однако в годовом исчислении пассажиропоток на украинской железной дороге все же уменьшился на 64%. В целом по итогам января-октября этого года «Укрзализныця» перевезла 15,104 млн человек.

Напомним, что в сентябре УЗ обслужила 1,323 млн пассажиров, в августе – 2,1 млн, в июле – 1,35 млн, а в июне – 500 тыс. В апреле и мае пассажирские перевозки не выполнялись.

Ранее сообщалось, что в июле-сентябре 2020 года по сравнению с аналогичным периодом 2019 года «Укрзализныця» увеличила грузовые перевозки на 3,4%, до 80 млн тонн. Транспортировка во внутреннем сообщении за III квартал выросла на 11,3%, а в экспортном – на 1,8%. Также в компании ожидают, что внедряемая тарифная политика сделает железнодорожные грузоперевозки более привлекательными.