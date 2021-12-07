«Укрзализныця» обновила вычислительный центр за 24 млн грн

Согласно данным сайта Прозорро АО "Укрзализныця" обновила свою электронную базу. Предприятие купило у ООО "Айкюжн ИТ" систему электронного документооборота. Главный информационно-вычислительный центр железнодорожного перевозчика страны обновится за счет системы, стоимость которой свыше 23 млн гривен.

К лету 2022 года поставят комплект экземпляров программного обеспечения и лицензий на право использования Системы электронного документооборота и автоматизации бизнес-процессов "Megapolis.DocNet" на 35 тыс. пользователей за 18,7 млн грн. Также предоставят услуги по адаптации и внедрению за 5,2 млн грн. Срок поддержки составляет один год.

Система "Megapolis.DocNet" разработана консорциумом "Intecracy Group", в который, в частности, входили ООО "Интекреси Бэйз" и "ООО" Софтлайн", на Open Source платформе UnityBase. Корпоративная система "Укрзализныци" будет включать такие модули: входящие, исходящие, внутренние документы, электронный архив, кабинет наблюдательного совета, протоколы, доверенности, приказы, планировщик событий, договоры, кадры, дополнительный модуль претензионно-исковой работы.

Штраф за поставку некачественного товара составляет 20% его стоимости, а за полный отказ от поставок или просрочки более двух месяцев - 50% ожидаемой стоимости закупки. Стоимость договора на 20% ниже ожидаемой стоимости закупки в 30 млн грн.