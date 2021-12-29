Укрупнение районов Украины – основные составляющие процесса

08:43 20 Август Киев, Украина

Эксперт по государственному управлению и градостроительству Виктор Глеба поделился мнением о том, почему увеличение районов в Украине – сложный и не всегда осуществимый процесс. Такие проекты осуществляются обычно для поддержания и выгоды крупного бизнеса.

«Нет у нас социально-экономической базы, которая бы позволяла укрупнение. Если почитать историю, почему началось укрупнение, то сначала был уездный уровень в царской России. От этого отошли, потому что появились колхозы. Колхоз был локомотивом объединения. А сейчас административно-территориальное объединение осуществляется под корпорации – под Барышевскую зерновую компанию, под «Нибулон». В интересах кого сделано укрупнение? Кроме политической, кроме управленческой, должна быть экономическая составляющая», – сказал Виктор Глеба.

В проекте укрупнения районов Украины, по мнению эксперта, доминировала политическая составляющая.

«Политическая составляющая стала доминантой. Если обобщить, не экономическая, не социальная, а именно политическая составляющая стала основой для принятия такого решения. В том числе электоральная, но это уже на втором плане. Кто на этот электорат обращает внимание? Нас вынуждают раздробиться в одном и укрупниться в другом. Тогда как экономическая ситуация говорит нам наоборот», – отметил Виктор Глеба.