«Укртранснафта» продала 90 тысяч тонн нефти с разрешения «Нафтогаза»

АО "Укртранснафта" подписали договор на продажу 90 тысяч тонн нефти. Для этого им пришлось получить разрешение у НАК "Нафтогаз Украины" так как именно эта компания владеет 100% акций.

Согласно документу, цена продажи нефти привязана к среднеарифметическому значению котировок Platts для Brent, обнародованных на протяжении календарного месяца, в котором был оформлен бортовой коносамент (Bill of Lading), плюс наиболее выгодный дифференциал, определяемый по итогам анализа коммерческих предложений от международных трейдеров. В случае получения отрицательного дифференциала компания должна обратиться в НАК за дополнительным согласованием.

Как сообщалось, "Нафтогаз" в начале апреля согласовал заключение "Укртранснафтой" договора с SOCAR Trading на закупку двух танкерных партий нефти сорта Azeri Light объемом около 700 тыс. баррелей каждая, которые были доставлены в МНТ "Пивденный".

"Укртранснафта", 100% акций которой находятся в управлении НАК "Нафтогаз Украины", является оператором нефтетранспортной системы страны.

Система магистральных нефтепроводов "Укртранснафты" диаметром от 159 мм до 1220 мм общей протяженностью 4,767 тыс. км проходит по территории 19 областей страны, имеет ежегодную пропускную способность на входе 114 млн тонн, на выходе – 56,3 млн тонн.