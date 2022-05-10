«Укртрансгаз» заявил об убытках в размере 15,6 млрд гривен

Финансовая отчетность предприятия «Укртрансгаз» за период январь-сентябрь 2020 года свидетельствует о серьезных убытках. Так, согласно цифрам, государственная компания потеряла за заявленный период 15,6 млрд гривен.

Сообщается, что до списания налогов убыток компании равнялся 18,6 млрд гривен. Среди которых чистые потери составили 15,6 млрд гривен.

Стоит отметить, что такой отрицательный результат фиксируется в компании далеко не первый год. В частности, в 2019 году уровень убытка находился на отметке в 23,59 млрд гривен. В 2018 году сумма и вовсе побила все рекорды и составила 32,63 млрд гривен.

Напомним, что коррупция всех вместе взятых высокопоставленных лиц в Украине принесла в текущем году стране убытков на 278 миллионов гривен. Как отметила генеральный прокурор, текущий год вполне можно назвать в Украине годом коррупции. В 2020 году государство понесло убытков от коррупционной деятельности всевозможных высокопоставленных лиц на сумму в 278 миллионов гривен.