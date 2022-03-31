«Укрспирт» продолжает продавать заводы

Председатель Фонда Государственного имущества Украины Дмитрий Сенниченко сообщил, что ФГИУ планирует продать на аукционах в ноябре 10 спиртовых объектов ГП «Укрспирт». В рамках приватизации предприятия могут перейти в частные руки.
Отметим, что в октябре, всего лишь за пол месяца шесть объектов ГП «Укрспирт» уже нашли новых владельцев на приватизационных аукционах, и принесли в государственный бюджет более 268 млн грн.
Дмитрий Сенниченко отмечает, что сейчас конъюнктура меняется. Суть нынешней государственной приватизационной политики - отдать в частные руки то, чем государству управлять обременительно, неэффективно и, в общем, нецелесообразно.
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