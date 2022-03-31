«Укрспирт» продолжает продавать заводы

Председатель Фонда Государственного имущества Украины Дмитрий Сенниченко сообщил, что ФГИУ планирует продать на аукционах в ноябре 10 спиртовых объектов ГП «Укрспирт». В рамках приватизации предприятия могут перейти в частные руки.

«В ноябре на аукционах состоится приватизация Хоростковского МПД, Бершадского МПД, Лужанского МПД, Козливськго МПД и Мариливского МПД. Информация о них уже на Prozorro.Продажи. Начальные цены реализации лотов - от 8 до 54 млн грн», - написал Сенниченко.

Отметим, что в октябре, всего лишь за пол месяца шесть объектов ГП «Укрспирт» уже нашли новых владельцев на приватизационных аукционах, и принесли в государственный бюджет более 268 млн грн.

«Цена, которую формирует рынок, и которая взлетает иногда и в два-три раза - вот главная характеристика, которая объединяет спиртовую приватизацию. Бывшие спиртзаводы, а сейчас места осуществления деятельности, нередко представляют собой лишь руины», - объясняет глава ведомства.

Дмитрий Сенниченко отмечает, что сейчас конъюнктура меняется. Суть нынешней государственной приватизационной политики - отдать в частные руки то, чем государству управлять обременительно, неэффективно и, в общем, нецелесообразно.