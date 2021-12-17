«Укрспирт» продал еще одно предприятие - ФГИУ

Пресс-служба Фонда государственного имущества Украины рассказала об очередном аукционе ведомства. Так, имущество «Укрспирта» - Дубовязовский МПД и хранения спирта было продано за 108 миллионов гривен. Средства должны поступить в бюджет Украины.
Отмечается, что всего на приватизацию государство выставит 41 МПД, входящие в госпредприятия «Укрспирт» и еще 37 объектов, которые объединены в концерн «Укрспирт».
Напомним, в марте 2021 года в Украине состоится сразу два аукциона по приватизации отдельного имущества хранения спирта ГП «Укрспирт».
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