«Укрспирт» получил доход выше, чем в 2019 году

13:34 24 Сентябрь Киев, Украина

Несмотря на экономический кризис и коронавирусный карантин, компания «Укрспирт» превысила свои доходы в сравнении с прошлым годом. Об этом официально заявила пресс-служба государственного предприятия.

ГП «Укрспирт», которое готовят к приватизации, с начала 2020 года получило доход в размере 25,6 миллиона гривен, то есть на 5,5 миллиона больше, чем за первые восемь месяцев прошлого года.

В компании сказали, что «Укрспирт» уплатил 113 миллионов налогов в государственный бюджет, произвел 792 тысячи литров спирта и получил большую прибыль, чем в 2019 году.

До конца года предприятие хочет передать Минэкономики 30 предложений по приватизации спиртовых филиалов. Напомним, Фонд госимущества объявил, что готов продать объекты «Укрспирта». Из них 12 уже рассмотрены и подготовлены, документация по ним передана в Фонд.

Об этом заявил председатель фонда Дмитрий Сенниченко. Он также отметил, что все аукционы должны быть максимально прозрачными — это подразумевает первый этап приватизации госпредприятия, которое долгое время было монополистом на рынке алкогольной продукции в Украине.

Первый объект госкомпании «Укрспирт» будет продан в сентябре 2020 года. В целом стоимость компании составляет около 2,5 млрд грн. В самой компании пояснили, что правительство одобрило проект по развитию алкогольной отрасли до 2023 года. Это было окончательным преодолением трудностей при продаже.