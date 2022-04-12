«Укрспирт» и ФГИУ продолжают приватизацию спиртзаводов

Фонд государственного имущества Украины продолжает давать в аренду и приватизацию объекты «Укрспирта». Как сообщает пресс служба Минэкономразвития еще 2 объекта предприятия были выставлены и реализованы на аукционах.

Это Мариловское место осуществления деятельности и хранения спирта (так работники отрасли называют спиртзавод), начальная стоимость которого во время аукциона выросла в 2,2 раза - с 55 млн грн до 120. Аналогичный объект - Козловский завод, ушел с молотка за 59 млн вместо стартовых 37,6.

Всего за месяц продано восемь объектов собственности «Укрспирт» общей стоимостью более 447 млн грн, отмечают в министерстве. Стоит заметить, что о построении новых, современных частных заводов взамен изношенных (а иногда и похищенных) государственных предприятий пока не идет.